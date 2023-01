Kamarátom s Downovým syndrómom sa splnil veľký sen: Úžasné, čo sa Nikolke a Marekovi podarilo

Splnil sa im veľký sen! Obrovskú radosť momentálne prežívajú kamaráti Marek (28) s Nikolkou (23), ktorí majú Downov syndróm. Obaja totiž začínajú pracovať vo veľkom nákupnom reťazci a sú z toho doslova nadšení. Oni aj ich najbližší to vnímajú ako veľký posun do sveta samostatnosti.

Prvú pracovnú skúsenosť svojich detí veľmi prežívajú najmä ich rodičia. „Ja mám pocit, akoby som ho nechala v škôlke, a mám strach, ako to zvládne,“ prezradila prvé pocity Marekova mama Majka (46). Aj rodičia Nikolky spoločne skonštatovali, že to je pre nich veľký deň. „Toto je niečo iné ako doteraz. Veľmi sa z toho tešíme a verím, že čas ukáže, že to bolo správne rozhodnutie,“ povedala mamina Ľubka (53).





Zodpovední pracovníci

Marek hneď v prvý deň dostal za úlohu dopĺňať regály s nápojmi. „Musím všetko povykladať tam, kam to patrí,“ poznamenal Marek, ktorý sa okamžite zodpovedne pustil do práce. Niku zamestnali v sklade. „Musím to povykladať a zavesiť,“ opísala nám svoju pracovnú náplň Nika, ktorej sa tam evidentne zapáčilo, pretože sa stále usmievala. Obaja budú robiť dva dni v týždni po dve hodiny. Do práce ich vozia rodičia, ktorí ich potom aj vyzdvihnú. Obe rodiny sa zhodli, že Marek aj Nika sú samostatní, no s cestovaním im zatiaľ musia pomáhať. „Chcela by som Mareka časom naučiť, aby zvládol cestu sám,“ plánuje Majka, ktorá je predsedníčkou Spoločnosti Downovho syndrómu.