Zmeny pri nákupe cesty vlakom: Mnohí si priplatia! Za lístok v pokladni 50 centov navyše?

Mnohí si zrejme budú musieť priplatiť. Železničná spoločnosť Slovensko plánuje zaviesť zmeny, ktoré sa nie všetkým budú páčiť. V súčasnosti je cena lístka na vlak rovnaká, keď si ho kupujete v pokladnici alebo cez internet. ZSSK však plánuje od júla zmenu, ktorá by znevýhodňovala osobný nákup na stanici. Za takúto transakciu by si účtovali navyše 50-centový poplatok.

Od 1. januára platí nový prepravný poriadok a s ním prichádza aj hrozba ďalšieho poplatku za cestovanie na železnici, čím sa pre niektorých cesta predraží. Pre ZSSK by išlo o nový zdroj príjmov, vďaka ktorému by mohli zlepšiť svoju situáciu. V pláne je zaviesť 50-centovku navyše, ktoré by si cestujúci priplatil, ak by si lístok kupoval u predajcu na stanici. Pri kúpe cez internet by to neplatilo a cesta by zostala za rovnaké peniaze.

Železnice chcú motivovať ľudí, aby sa s nákupmi lístkov presunuli do online priestoru, keďže cestujúci nezaťažia zamestnancov pri okienku, čo bude znamenať personálne úspory. Nový poplatok začnú železnice vyberať najskôr v júli. „Cestujúci budú informovaní o jeho zavedení aj s presným opisom podmienok v dostatočnom predstihu. V súčasnosti ešte o presnom znení prebiehajú diskusie vnútri spoločnosti aj s naším akcionárom, ministerstvom dopravy,“ povedal hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Z poplatku by mali byť vyňatí dôchodcovia, resp. starší ľudia. Ako pripomenul Denník E, tak minister Andrej Doležal informoval ešte minulý rok, že poplatok je v hre. „Chceme motivovať ľudí, aby si kupovali lístky prostredníctvom mobilného telefónu, aplikácií. Tí najzraniteľnejší, tým to asi nespoplatníme,“ hovoril Doležal. Problémy môžu nastať v prípade zlého pokrytia signálu v niektorých staniciach alebo tým, že niektorí nevedia pracovať s mobilmi. Železnice to chcú riešiť aj zavedením automatov na predaj lístkov.

Ide o zdroj príjmov

Desana Mertinková, odborníčka na žel. dopravu

ZSSK v roku 2021 prepravila 45,7 mil. cestujúcich a za predaj lístkov utŕžila 45,8 mil. eur bez DPH. Ak by každý cestujúci zaplatil aj poplatok 50 centov, mohla mať o polovicu vyššie tržby. Tržby ZSSK z cestovného v súčasnosti pokrývajú len asi 15 % skutočných nákladov.