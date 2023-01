Politológ hovorí o Kollárovi ako o neveste, ktorá pôjde s hocikým: Rozhodnutie však závisí na tomto!

Predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár je veľmi tvrdý pragmatik, ktorý veľmi dobre číta politiku. Potrebuje vládu, v ktorej by mal podiel a ktorá by dokázala presadzovať to, čo má v politickom programe a k čomu sa zaviazal voličom. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak.

„Boris Kollár preferuje predčasné voľby, pretože potrebuje vládu, ktorá je funkčná, aby mohol presadzovať svoje politické zámery. Je mu jedno, s kým to bude robiť, ale dôležité je, aby vláda fungovala. Nová 76-ka poslancov, ktorú by teoreticky mohol poskladať dočasne poverený premiér SR Eduard Heger (OĽaNO), by mu toto neposkytovala," myslí si Koziak. Zároveň dodal, že predseda Sme rodina nemá problém ísť do vlády s kýmkoľvek. „Sám povedal, že je drahou nevestou. No tá evokuje práve ľahkosť tej nevesty, ktorá pôjde s hocikým vládnuť podľa toho, kto jej viacej ponúkne a dá," dodal.

Podľa politológa Boris Kollár vie, že situácia 76-ky poslancov by bola paralyzovaná i veľmi vratká a nevedeli by sme, kedy by vláda bola opäť odvolávaná. „Ak by sme mali pristúpiť k úradníckej vláde, bolo by to ešte horšie. Kollár by stratil podiel na moci a toto mu taktiež nevyhovuje. Predčasné voľby by boli preňho riešením aj preto, že by sa vytvorila nová stabilnejšia vláda a je veľká pravdepodobnosť, že Kollár by vo vláde bol," myslí si Koziak. Dodal, že z koaličných strán má Kollárova Sme rodina ten najväčší koaličný potenciál. „Kollár je v najlepšej pozícii, pretože nech vláda bude akákoľvek, s najväčšou pravdepodobnosťou bude jej súčasťou a toto mu vyhovuje," dodal.

Predseda parlamentu tým, že stále opakuje, ako mu ide o ľudí a o presadzovanie jeho zámerov, poukazuje podľa Koziaka na to, že potrebuje vládu, ktorá pracuje a je funkčná. „Toto mu momentálne Heger ani s tou 76-kou nedokáže ponúknuť, pretože vláda by bola nestabilná a visela by na vlásku vôle nejakých neistých poslancov. Takáto vláda by bola taktiež veľkým silným terčom kritiky opozičných strán, čo by predstavovalo napr. odvolávanie ministrov na jednej báze, respektíve stále by hrozilo to, že 76-ka by sa rozpadla," vysvetlil Tomáš Koziak.