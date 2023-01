Taxikárov vytočil kolega, ktorý obťažoval mladú ženu: Bolt po incidente zavádza nové opatrenia!

Mladej žene mal púšťať porno a hovoriť o svojej erekcii. Prípad sexuálneho obťažovania, ktorý sa odohral v jednom z košických taxíkov, otriasol verejnosťou.

Klientka taxislužby sa obrátila na políciu, ktorá to intenzívne vyšetruje. Spoločnosť Bolt, ktorej vodič sa mal obťažovania dopustiť, sa rozhodla zaviesť nové opatrenie, ktoré bude ich klientov viac chrániť. Vodičov z konkurenčných taxislužieb tento incident doslova vytočil a „kolegu“ si poriadne podali. Na incident, ktorý sa odohral koncom minulého roka, upozornil portál sme.sk.

Taxikári majú na muža, ktorý mladú ženu tak vystrašil, veľmi ťažké srdce „Je to cez čiaru, choré. Každý zákazník je iný a tí labilnejší môžu niečo také niesť psychicky veľmi ťažko. Nám taxikárom to robí zlé meno,“ povedal nám vodič s 26-ročnou praxou. Iný taxikár zase vyjadril svoje výhrady voči aplikácii Bolt: „V prvom rade si myslím, že to nie je taxislužba, ale zdieľaná preprava osôb. Robiť pre nich môže takmer každý, kto vie šoférovať,“ posťažoval sa nám vodič, podľa ktorého by šofér nemal mať k dispozícii telefónne číslo klienta a spojenie vodič - zákazník by malo fungovať cez dispečera alebo osobne.

„Ak si sadnete ku mne do vozidla, ihneď vidíte moje údaje, zatiaľ čo ja tie vaše neviem. Odveziem vás z bodu A do bodu B a tým sa to celé končí. Tak by to malo byť,“ uviedol skúsený taxikár, ktorý sa vyjadril aj k obťažovaniu mladej zákazníčky: „Hrozné. Nerozumiem tomu. Ten vodič nemohol byť v poriadku. Chcel by som vidieť výsledok jeho psychotestov, ak vôbec nejaké robil. Je to však trochu aj chyba ľudí, ktorí takmer vždy hľadajú lacnejšiu možnosť prepravy.“