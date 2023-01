Úžasný výkon Slováka Martina: Pokoril som južný pól! Znášať musel neuveriteľné teploty

Slovákovi Martinovi Navrátilovi sa v pondelok večer podarilo dokráčať po vlastných nohách na južný pól.

Za sebou má dva mesiace v ukrutných mrazoch a 1 100 prechodených kilometrov. Teraz sa čaká na jeho návrat. Martin po svete cestuje už od svojich 17 rokov a doposiaľ navštívil viac ako 175 krajín všetkých kontinentov sveta. O jeho fenomenálnom výkone sa podľa informácií TV Markíza okrem blízkych dozvedel aj kolega Peter Hliničan, s ktorým založili a spravujú cestovateľský projekt Travelistan.

„Dokázal som to. Som na južnom póle,“ tak znela správa od Martina pre jeho blízkych, ktorá prišla 9. januára o 20.16 hod. nášho času. Pokoriť južný pól sa vydal spolu s Nórkou a Angličanom. „Letel som trasou Viedeň - Barcelona - Santiago de Chile - Punta Arenas. V poslednej menovanej destinácii sme si zbalili sane a odleteli zásobovacím lietadlom na okraj Antarktídy,“ prezradil nám pred dvoma mesiacmi, keď sa expedícia vydala na 1 100 km púť polárnou krajinou. Teplota neraz atakovala aj mínus 50 °C, pocitová bola pod mínus 60 °C! Počas celej cesty spali v stane, vodu pili zo snehu, ktorý si roztopili, a jedli väčšinou dehydrovanú stravu.

Čo so sebou nemali, to si nekúpili. „Veľmi dôležité je aj správne oblečenie a jeho vrstvenie,“ pokračoval. Posledný deň sa Martinovi spravila omrzlina na tvári, no to ho už nemohlo odradiť od dosiahnutia cieľa. Momentálne by mal byť na ceste späť do civilizácie. Navrátil je podľa dostupných informácií druhým Slovákom, ktorému sa podarilo dosiahnuť najjužnejšie miesto planéty. Prvým bol Peter Valušiak 22. januára 1996.