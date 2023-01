Všeobecná lekárka Vladimíra: Prečo som sa vrátila z Anglicka liečiť ľudí do Haliče?

Prácu v zahraničí vymenila za ambulanciu na dedine.

Všeobecná doktorka Vladimíra Lang (45) z Lučenca sa rozhodla vrátiť do rodného mesta, i keď predtým pôsobila šikovná zdravotníčka roky v nemocniciach v Írsku a vo Veľkej Británii. V neďalekej Haliči (okr. Lučenec) si s pomocou Banskobystrického samosprávneho kraja otvorila ordináciu a už sa jej hrnú prví pacienti.

Na zariadenie ambulancie jej poskytla samospráva 11-tisíc eur a postarala sa aj o administratívnu časť otvárania novej ordinácie. Ide o ústretový krok, ktorým chcú prilákať nových lekárov do tejto oblasti. Doktorka Vladimíra Lang si ho pochvaľuje.

Do dediny prišla z nemocnice v Rimavskej Sobote, kde pôsobila na ARO. Predtým však bola 6 rokov v zahraničí. „Študovala som v Košiciach všeobecné lekárstvo, svoju prvú prax som mala v Prahe na gastre, no po roku som sa vrátila do rodného Lučenca na interné oddelenie. Potom som praxovala na oddelení anestéziológie a internej medicíny, kde som ostala dva roky a absolvovala som z toho aj atestáciu,“ ozrejmuje lekárka, ktorá sa rozhodla vyskúšať prácu aj v zahraničí.