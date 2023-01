Veľká radosť otca našej lyžiarskej hviezdy Vlhovej: Svoju dcéru radostne zdvihol do výšin

Hrdý otec neskrýval dojatie. Igor Vlha (57) sledoval víťazný triumf svojej dcéry Petry (27) priamo na svahu vo Flachau.

Po dojazde do cieľa ju vystískal a dokonca ju držal na rukách. Vlhovú v rakúskom stredisku dotlačili k víťazstvu nielen skvelí slovenskí fanúšikovia, ale aj Petrina rodina na čele s otcom Igorom. „Toto sme potrebovali. Veľmi ťažké preteky, Peťa to zvládla, klobúk dolu pred ňou,“ povedal pre TASR dojatý Igor Vlha.

To, že po dlhom čase znovu ovládla preteky Svetového pohára, pripísal najmä dobrému psychickému nastaveniu. „Ideme pomaly po schodoch. Ja som vedel, že to musí prísť. Prišlo to v tomto peknom slovenskom kotle. Petra bola veľmi dobre nastavená aj v deň pretekov a aj dva predtým. Máme najviac fyzioterapeutov na štvorcový meter, postarali sa o ňu skvele. Toto by malo Petru nakopnúť,“ dodal otec našej úspešnej lyžiarky.