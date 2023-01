Skvelý výkon Vlhovej vo Flachau: Lyžiarka v rozhovore o tom, aké emócie ňou lomcovali

Pretlak emócií, koniec pochybností! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (27) vyhrala v utorok nočný slalom v rakúskom Flachau a prerušila desaťmesačné čakanie na triumf vo Svetovom pohári.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V cieli Liptáčka, celý jej tím a rovnako početná skupina fanúšikov spod Tatier prežívali celú škálu pocitov. Slzy šťastia sa miešali s nadšenými výkrikmi, do toho lietali konfety a znelo Nad Tatrou sa blýska...Naposledy sa na najvyšší stupienok postavila 11. marca 2022, keď vyhrala obrovský slalom v Aare.

„Trať bola postavená slalomovo, človek musel rozmýšľať. Bolo potrebné ísť niektoré bránky s rozumom a v niektorých to napáliť. Presne som vedela, ako pôjdem,“ povedala v cieli Vlhová. Na stupňoch víťazov sa neubránila slzám: „Sama sebe som dokázala, že stále na to mám. Každý má určité pochybnosti. Či dokážem byť na vrchole, či dokážem zo seba vydať najrýchlejšie jazdy. Bola som nesmierne rada, že som sa dokázala vrátiť späť!“ povedala pred novinármi.

Skvelými jazdami v 1. aj 2. kole prekazila radosť druhej Mikaele Shiffrinovej, ktorá by v prípade triumfu prekonala rekord v počte víťazstiev. „Ja som si dnes zaslúžila druhé miesto a Petra prvé. Boli to skvelé preteky,“ komentovala výsledok Shiffrinová, ktorá je na čele celkového aj slalomového rebríčka sezóny. Až po pretekoch vyšlo najavo, že štartovala so sebazaprením a v cieli dokonca vracala.

Vlhová má na svojom konte po utorku už 27 víťazstiev, čím v historických tabuľkách poskočila na 13. priečku a preskočila dve legendy - Švajčiarku Michele Figiniovú a Slovinku Tinu Mazeovú. Nadôvažok si Petra a jej tím prilepšia o víťaznú sumu 65 000 eur, ktorá je vo Flachau vyššia ako pri iných pretekoch.

Po Flachau sa Svetový pohár žien presúva do St. Antonu vo Švajčiarsku na zjazd a super-G, kde však Vlhová štartovať neplánuje. V slalome ju čakajú ešte jedny preteky (23. 1. Špindlerův Mlýn) a potom MS v Courcheveli a Méribeli, kde sa bude snažiť získať premiérovo zlato vo svojej obľúbenej disciplíne - v slalome.



Slalom SP, Flachau

1. Vlhová (SR) 1:51,95

2. Shiffrinová (USA) +0,43

Celkové poradie SP: 1. Shiffrinová 1195, 2. Vlhová 796, 3. Holdenerová 569.

Slalom: 1. Shiffrinová 605, 2. Holdenerová 470, 3. Vlhová 460.

Program SP: 21.-22. 1.: Cortina d‘Ampezzo (Super G, zjazd), 24. 1. Kronplatz (obr. slalom), 28.-29.1, Špindlerov Mlyn (obr. slalom, slalom)

Herečka Haydu (45): Naša Petra je NAJ!

Herečka Karin Haydu (45) sa s priateľom Dávidom (30) vybrala na lyžovačku do susedného Rakúska a využili aj možnosť vidieť v akcii pri slalome Svetového pohára slovenskú olympijskú šampiónku Petru Vlhovú (27). „Bol to zážitok, byť priamo v dianí Svetového pohára v alpskom lyžovaní, zažiť tú atmosféru a povzbudzovať jednu z našich najúspešnejších športovkýň,“ napísala Haydu k záberu, kde je spolu so svojou polovičkou a slovenskou vlajkou.