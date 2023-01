Rodiny čakajú ďalšie výdavky: Zvyšovanie poplatkov v školách a škôlkach! Ako je na tom vaše mesto?

Opäť si priplatia! Akoby zdražovania nemali rodiny na Slovensku dosť, rozpočty zaťažia aj vyššie poplatky v škôlkach a školách.

Takmer všetky samosprávy zvýšili príspevok za pobyt dieťaťa v škôlke, v Košiciach z 20 eur až na 40 eur! Zvýšili sa aj ceny za stravovanie a vôbec nejde o zanedbateľné sumy. V Košiciach došlo k zvyšovaniu poplatkov pre žiakov v škôlkach a školách. „Najväčšie zvýšenie sa týka príspevku za pobyt dieťaťa v škôlke. Kým doposiaľ rodičia zaplatili za pobyt dieťaťa v škôlke 20 eur, po novom to bude 40 eur. Rodičia škôlkarov si priplatia aj za stravovanie,“ uviedol hovorca mesta Dušan Tokarčík.

„Rodičia žiakov materských škôl zaplatia za stravu dieťaťa, ktorá pozostáva z desiatej, obeda a olovrantu, 2,30 eura denne miesto pôvodných 1,45 eura,“ uviedlo mesto. Poplatky za stravovanie mesto zvýšilo aj žiakom prvého stupňa základných škôl. „Žiaci do veku 11 rokov zaplatia za obed 1,90 eura miesto pôvodných 1,15 eura a ich starší spolužiaci 2,10 eura miesto pôvodných 1,23 eura,“ stojí na stránke mesta. V metropole východu sa rozhodli zvýšiť aj príspevok za školský klub detí, a to z 11 na 15 eur.

Trnava - Zvažujeme navýšenie

„Poplatky v školských zariadeniach sme nezvyšovali, v dohľadnej dobe o tom však uvažujeme,“ uviedla hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.



Košice - Za škôlku viac o 100 percent

