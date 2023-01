Milovníci obľúbenej dovolenkovej destinácie sa potešia: Pribudol nový priamy let z Bratislavy!

Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika (BTS) začne lietať priama linka do dovolenkovej destinácie Marsa Alam v Egypte a tiež charter do egyptskej Marsa Matruh. V stredu o tom informovala PR špecialistka bratislavského letiska Veronika Hauswaldová.

Letecké spojenie bude prevádzkovať egyptská spoločnosť Air Cairo. Do Marsa Alam sa bude lietať dvakrát týždenne, a to v utorok a v piatok. Linka bude spustená 28. marca. Počas celého roka Air Cairo naďalej prevádzkuje pravidelné letecké spojenie aj do Hurghady.

Letovisko Marsa Alam leží približne 250 kilometrov (km) južne od Hurghady. Let do Marsa Alam trvá približne štyri a pol hodiny.

Okrem tejto pravidelnej linky pribudnú tiež charterové lety do destinácie Marsa Matruh. Lietať sa tam bude od júna. Toto letisko sa nachádza približne 240 km od mesta Alexandria.