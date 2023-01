Horecký o finančných pásmach v zariadeniach školského stravovania: Museli sme ich zdvihnúť!

Zvýšenie pásiem o štvrté a piate v zariadeniach školského stravovania bolo nevyhnutným krokom. Skonštatoval to po stredajšom rokovaní vlády dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

"My sme tie pásma jednoducho museli zdvihnúť," povedal Horecký. Poznamenal aj to, že rokujú s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. "Je to len otázka času, kedy oni dvihnú príspevok na deti, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z rodín v hmotnej núdzi," uviedol.

Pôvodne boli v platnosti tri finančné pásma, od 1. januára je v platnosti päť nových finančných pásiem. O zmene pásiem podľa Horeckého rokoval so všetkými, ktorých sa to týka. Konkretizoval, že išlo o samosprávy, ale aj o stavovské organizácie a tí so zmenou súhlasili.

Zmena nastala aj pri dospelých stravníkoch. Zamestnanci škôl, školských zariadení a iné fyzické osoby sú po novom súčasťou finančných pásiem "B", ktoré sú oproti bežným finančným pásmam "A" zvýšené zhruba o 20 percent. A to z dôvodu možnosti zvýšenia hmotnosti mäsovej zložky v rámci hlavných jedál.