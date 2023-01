Odborníkov prekvapilo veľmi teplé počasie: Čo bude nasledovať?

Od nového roka je počasie na Slovensku aj v Európe veľmi teplé, pretrvávať bude aj v najbližších dňoch.

Vo vyšších polohách sa bude denná teplota pohybovať od nula do päť stupňov Celzia, v nížinách dosiahne v najteplejších lokalitách desať stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

"Snehová pokrývka sa v polohách do približne 700 metrov nad morom bude tvoriť len prechodne, pričom maximálna denná teplota vzduchu v tejto nadmorskej výške bude až do konca druhej januárovej dekády zväčša v intervale od nula do päť stupňov Celzia. V nížinách to bude so zimou ešte horšie a maximum teploty bude v najteplejších lokalitách naďalej atakovať desať stupňov Celzia," uviedol SHMÚ.

Počas prvej januárovej dekády dosiahla priemerná teplota vzduchu na juhozápade Slovenska približne sedem stupňov Celzia. "Priemer maxím je tam približne desať stupňov Celzia," dodal SHMÚ. Veľmi teplé dni boli podľa neho aj v iných častiach Slovenska. "Maximálna denná teplota vzduchu u nás v poslednom týždni, s výnimkou utorka (10. 1.), presahovala v najteplejších lokalitách desať stupňov Celzia a minimum teploty sa tiež väčšinou udržiavalo nad nulou," doplnil.