V tomto meste začali so zberom vianočných stromčekov: Kam ho musíte zaniesť?

Žilinská samospráva podobne ako v minulých rokoch zabezpečí zber vianočných stromčekov.

Ako informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová, o ekologické zhodnotenie živých vianočných stromčekov sa postarajú v dolnohričovskej kompostárni.

Odzdobené vianočné stromčeky je nutné vyložiť na spoločné stanoviská zberných nádob na komunálny a triedený odpad. „Odvoz zabezpečia pracovníci zberovej spoločnosti podľa harmonogramu čistenia stojísk do 10. februára. Občania môžu tiež stromček priviezť osobne a bezplatne ho odovzdať do zberných dvorov na Jánošíkovej ulici a v Považskom Chlmci," priblížila Zigová možnosti, ako sa zbaviť vianočného stromčeka. Zberné dvory sú otvorené počas pracovných dní od 10:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.