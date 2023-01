Zálohové faktúry za energie zrazili bežných ľudí a firmy na kolená: Takéto sumy sú pre nás likvidačné!

Je to ako zlý sen! Zo zálohových faktúr, ktoré v týchto dňoch dostávajú firmy, ale aj domácnosti, oblial mnohých studený pot. Navýšenie o stovky percent mesačne nikto nečakal a pre mnohých sú tieto sumy likvidačné.

Hlavu v smútku majú nielen bežní občania, ale aj majitelia prevádzok a ubytovacích zariadení po celom Slovensku. Ako chcú riešiť vysoké preddavky?!

Zálohu mi zvýšili takmer o 3 000 eur

Erika Nogová, majiteľka cukrární a lahôdok v Novej Bani, Žarnovici a Leviciach

Predtým: 1 400 €

Teraz: 4 300 €

- Erika podniká 30 rokov a aktuálne zamestnáva 40 ľudí. Ceny energií aj ju zrážajú na kolená „V decembri som za spotrebu energie platila 1 400 eur, zálohovú platbu mám teraz 4 300 eur. Je to suma, ktorú neviem premietnuť do ceny pre spotrebiteľa. Zákusok, ktorý teraz stojí 90 centov, by musel stáť 5 eur a my nie sme schopní ho za takúto sumu predať. Kopček zmrzliny taktiež určite nepredáme za 3 eurá. Kým prídu vyúčtovacie faktúry, až potom budeme môcť žiadať o dotácie, ak ich vláda schváli, takže budeme čakať 4-5 mesiacov na financie. Politici by mali začať čo najskôr konať a hľadať riešenia, lebo inak to bude pre nás likvidačné,“ zakončila Nogová.