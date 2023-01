Adam bol zdravý ako buk: Začalo sa to nádchou, skončilo kómou! Mladík nepočuje a nevie sa ani zasmiať

Foto

Z navonok bežného prechladnutia sa vykľul boj o život! Adam Habala (25) z Preselian (okr. Topoľčany) pred 2 rokmi prechladol, no obyčajná nádcha nakoniec vyústila do zápalu mozgových blán, mozgovej príhody, opuchu mozgu, sepsy a napokon do bdelej kómy.