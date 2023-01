Zrušia slovenský klenot a postavia domy?! Petíciu za záchranu 100-ročnej atrakcie už podpísali tisíce ľudí

Hrozí jej zánik. Čiernohronská železnica v Čiernom Balogu (okr. Brezno) patrí už desaťročia k slovenským klenotom a ročne sa ňou prevezú tisíce turistov.

V posledných mesiacoch sa nad železničkou zmráka a hrozí, že bude vymazaná z mapy Horehronia. Dôvodom je pozemok, cez ktorý vedú koľajnice smerom na Dobroč, a aj to, že na ňom majiteľ plánuje postaviť domy. Aj preto vznikla petícia za záchranu 100-ročnej atrakcie. Podpísalo ju takmer 5-tisíc ľudí, no bude to stačiť?

Niekoľkomesačné spory medzi súkromným vlastníkom, ktorý kúpil spomínané pozemky v roku 2016 v dražbe, a neziskovou organizáciou prevádzkujúcou železničku vyvrcholili pred pol rokom, keď podnikateľ vysypal na koľajnice, ktoré prechádzajú cez pozemky, štrk.

Našťastie sa vtedy nikto nezranil. „On tie pozemky kúpil v dražbe. Dal najvyššiu cenu a chce na nich postaviť zhruba 50 domčekov. Zatiaľ je to iba jeho zámer a nič ešte nie je stratené. Preto vznikla aj petícia za záchranu našej železnice. Situácia sa týka trasy smerom na Dobroč,“ uviedol Aleš Bílek, riaditeľ Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu s tým, že sa chceli s majiteľom pozemkov dohodnúť a majetkovo vyrovnať.