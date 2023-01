Cestujete do tejto krajiny? Hygienici dvíhajú varovný prst: Buďte opatrní!

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča pre cestujúcich prichádzajúcich z Číny používanie ochranných rúšok a respirátorov, dezinfekciu rúk a dodržiavanie odstupov medzi ľuďmi.

Zároveň cestujúcim odporúča overiť si v leteckej spoločnosti podmienky cestovania do tranzitnej, resp. cieľovej krajiny. Úrad pripomína, že okolité krajiny, ktoré majú priame letecké spojenie s Čínou, zavádzajú v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 ďalšie preventívne opatrenia, ktoré znižujú riziko zavlečenia nového variantu vírusu aj na Slovensko.

„Osobám prichádzajúcim z Číny odporúčame otestovať sa po príchode. Ak je výsledok pozitívny, je potrebné zostať doma, liečiť sa, dbať o správnu hygienu rúk a dýchacích ciest a nenavštevovať verejné priestory. To isté odporúčame cestujúcim, ktorí sa po návrate cítia chorí,“ informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

Ľudia, ktorí sa chystajú cestovať do Číny by podľa odporúčaní mali byť kompletne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Počas cestovania by tiež mali používať rúška a respirátory, platia pre nich aj odporúčania o dezinfekcii rúk a dodržiavaní odstupov. „Ak sa cestujúci cítia chorí, odporúčame im zostať doma, liečiť sa, starať sa o správnu hygienu rúk a dýchacích ciest a nenavštevovať verejné priestory,“ dodala Račková v súvislosti so situáciou s ochorením COVID-19 v Číne. Významným preventívnym opatrením, ktoré znižuje riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, zostáva podľa Úradu verejného zdravotníctva SR aj naďalej očkovanie.