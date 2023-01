Ktorému členovi rodiny veria deti najviac a z čoho majú strach? Štatistika, nad ktorou sa zamyslíte

Výskum názorov detí ukázal, že pre 97 percent detí je najdôležitejšou osobou mama. O výsledkoch prvého výskumu komisára pre deti informoval v tlačovej správe informoval Úrad komisára pre deti.

Nasledujú starí rodičia a otec, potom súrodenci a iní príbuzní. Mamu označilo za osobu, s ktorou sa cítia bezpečne, 96 percent detí, 81 percent by sa jej zdôverilo s vecami, ktoré ich trápia. Deti sa tiež cítia bezpečne s otcami, starými rodičmi, ďalšími príbuznými a so súrodencami. S problémami, ktoré ich trápia, by sa 67 percent z nich zdôverilo otcovi, 65 percent starému rodičovi a 62 percent kamarátovi. Viac než polovica opýtaných by sa zdôverila súrodencovi.

Výskum poukázal na dôležitosť stabilného rodinného prostredia i negatívne vplyvy online prostredia. Odhalil tiež obavy a ohrozenia, ktoré deti prežívajú. Výskum sa do veľkej miery sústreďoval na vzťahy detí. Skúmal, kto je pre deti dôležitý, s kým sa cítia bezpečne, či komu by sa zdôverili. Výskum komisára pre deti by sa mal stať podkladom pre ďalšie aktivity i stanovenie priorít komisára pre deti.

Pocit bezpečia a dôvery je u detí vo všeobecnosti podmienený pocitom dôvery a bezpečia v rodine. Najvyššie celkové vnímané bezpečie a najvyššie hodnoty dôvery boli pozorované u detí, ktoré žijú s oboma vlastnými rodičmi. Tieto tiež menej žijú s pocitom strachu, ohrozenia a potrebou výrazných životných zmien. Pocity sú tým pozitívnejšie, čím viac času deti trávia s rodičmi, a tiež sú celkovo spokojnejšie a väčšmi dôverujú blízkym osobám. „Možno konštatovať, že vzťahy dieťaťa v rodine - s mamou, otcom, starými rodičmi, súrodencami a inými príbuznými, sú pre celkový život dieťaťa veľmi významné a kvalita rodinného prostredia je najdôležitejší ochranný faktor pred duševnými problémami dieťaťa,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.