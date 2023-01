Zatvorené obchody v nedeľu? Liberáli ostro reagujú: Čepček chce obmedziť ľudí slobodne sa rozhodnúť!

Návrh na zákaz nedeľného predaja spôsobí množstvo problémov. Uviedla to opozičná SaS k návrhu zákona nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR Martina Čepčeka na nedeľné zatváranie obchodov.

Podľa poslanca Jána Oravca, ktorý sa v SaS venuje hospodárstvu, ide o negatívnu kombináciu vplyvu na podnikateľov, ale aj na spotrebiteľov. Navyše sa to deje len chvíľu po tom, ako poslanci koalície spolu s opozičnou stranou Smer-SD schválili zvýšenie príplatkov za prácu cez víkendy a v noci.

"Poslanec Čepček chce svojím návrhom obmedziť ľudí slobodne sa rozhodnúť, kedy môžu ísť do obchodu. Zároveň im chce absurdne v súlade so svojím ideologickým presvedčením prikázať, čo a kedy majú robiť, namiesto toho, aby im reálne v aktuálnej ťažkej dobe pomáhal. Výsledkom bude, že mnohé rodiny budú mať problém s nákupom, keďže nie každý to stihne cez týždeň či v sobotu, keď budú predajne preplnené," povedal Oravec.