Polícia uzavrela incident Cigániková vs. Tabák: Vážne dostanú za bitku v bare len toto?!

Opletačky s políciou sa skončili. V septembri šokovala slovenskú verejnosť roztržka dvoch poslankýň v centre Bratislavy. Jana Bittó Cigániková (39) z SaS tvrdila, že sa len bránila pred agresívnou kolegyňou zo Sme rodina Romanou Tabák (31), čo tá popierala.

Celý prípad sa skončil na polícii, ktorá ho mesiace vyšetrovala a zistila, že nejde o trestný čin. Cigániková na vec upozornila s tým, že nerozumie správaniu svojej politickej sokyne. Pre Nový Čas poprela, že išlo z jej pohľadu o bitku, pretože podľa nej útočila Tabák na ňu.

„Chcem zdôrazniť, že ten fyzický útok nebol obojstranný a že ja som sa len držala stola a čakala, kým to prejde,“ povedala saskárka s tým, že Tabák ju celou silou udrela do hlavy. Naopak, Tabák tvrdila, že za ňou prišla Cigániková v nepríčetnom stave. „Zahnala sa na mňa po tvári a ako sa zahnala druhýkrát, strhla mi z hlavy šiltovku a hodila ju do miestnosti. Ja som sa bránila,“ vysvetľovala Tabák.

Polícia celú vec šetrila a prišla k záveru. „Poverený príslušník OR PZ Bratislava I. vydal uznesenie, ktorým bola daná vec odovzdaná na prejednanie Okresnému úradu Bratislava ako priestupok,“ uviedli z bratislavskej polície. V praxi to znamená, že za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu hrozí pokuta 99 eur. Kompetentným na okresnom úrade bol spisový materiál doručený 7. decembra

„V danej veci ešte nebolo rozhodnuté z dôvodu rozsahu predloženého spisu a nutnosti riadneho naštudovania spisu a podkladov v ňom obsiahnutých za účelom zvolenia ďalšieho postupu správneho orgánu v danej veci,“ skonštatovalo ministerstvo vnútra. Tabák tvrdí, že ešte nedostala vyrozumenie a vyjadrí sa, až keď bude vec uzavretá. Bittó Cigániková hovorí, že ešte nebola o ničom informovaná a ani predvolaná.

"Takýto výsledok sa mi zdá priam neuveriteľný, ale zas nebolo by to prvýkrát, čo sa na Slovensku skutok nestal," tvrdí saskárka. "Nakoniec, veď keby bola pani Tabák odsúdená za trestný čin, ku ktorému sa opakovane sama priznala, ku ktorému sú svedkovia a aj lekárska správa, prišla by koalícia o cenný mandát inak bezvýznamnej poslankyne," uzavrela Cigániková.

Denník SME pripomína, že polícia chcela z incidentu získať aj video, ale to sa nepodarilo.