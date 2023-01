Očité svedectvo Tomáša, ktorý bol v osudný okamih s hráčom squashu Cellerom († 31): Čo sa stalo?!

Kamarát mu umieral priamo pred očami... Slovensko je ešte stále otrasené náhlou smrťou profesionálneho squashistu Miroslava Cellera († 31), ktorý zahynul po páde zo schodov v sobotu v noci v podniku Meanto v Bratislave.

Pre Nový Čas prehovoril jeho kamarát Tomáš Tóth, ktorý bol očitým svedkom tragédie. Podľa jeho slov Celler zle stúpil a začal padať. Tóth robil, čo mohol, aby mu pomohol, žiaľ, pád bol taký nešťastný, že šampiónovi v squa­shi už nebolo pomoci.

Ďalší Cellerovi kamaráti nevylučujú, že na schodoch mohol dostať infarkt alebo mozgovú príhodu. Miroslav Celler († 31) skonal po páde zo schodov v podniku Meanto, spolu s ním spadol aj jeho kamarát, taktiež squashista Tomáš Tóth. Pre Nový Čas opísal posledné okamihy, keď bol jeho kamarát ešte nažive.

S Cellerom sa rozprávali pri bare a so smiechom odchádzali preč. „Je to hrozné... Išli sme hore schodmi a pred posledným schodom Miro zle stúpil, ale presne do detailov si to nepamätám, a začal padať. Ja už som bol hore,“ opisuje tragické chvíle. „Robil som, čo som mohol, inak by som nespadol s ním. Snažil som sa ho chytiť. Stiahol ma a ja som padal s ním, ale to už je jedno. Miro spadol, bohužiaľ, nešťastnejšie,“ povedal.