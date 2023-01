Podľa Hamrana je vnútorná bezpečnosť mimoriadne krehká, rázny krok: Čo avizuje policajný šéf?

Policajný prezident Štefan Hamran by chcel personálne posilniť Policajný zbor. Počty policajtov by sa mohli podľa neho zvýšiť o stovky príslušníkov, až do takmer dvoch tisíc. Materiál s návrhom by chcel predložiť tento týždeň.

Materiál s návrhom by chcel predložiť tento týždeň. Uviedol to v pondelok. "V Európe jednotlivé členské krajiny postupne zvyšujú počty, lebo každý štát si uvedomuje, že vnútorná bezpečnosť je mimoriadne krehká," uviedol Hamran. Poukázal na potrebu pripraveného personálu. Ako podotkol, ľudí nemožno ho vycvičiť zo dňa na deň. "Aj Slovenská republika by na to mala reagovať. Ja si myslím, na základe predchádzajúcich diskusií, že to tak aj bude," načrtol. V súčasnosti je na Slovensku približne 21.000 policajtov.