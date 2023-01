Mladík z Levoče sa po hádke neovládol a schytil do ruky nôž: Hrozné, čo v byte nasledovalo

Dvadsaťštyriročný Levočan čelí obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu.

Dvadsaťštyriročný Levočan čelí obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu. Ešte vo štvrtok 5. januára po tretej hodine ráno v jednom z bytov v Levoči sa pohádal s ďalším 20-ročným Levočanom. Ako dnes ďalej informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, hádka vyvrcholila fyzickým napadnutím.

Starší muž vzal z kuchyne nôž, ktorým bodol mladšieho do hrude. Útočníka policajná hliadka krátko na to obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia. Krajský vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do väzby.