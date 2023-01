Rodina s ťažko chorou Laurou obracia v rukách každé euro: Musíme si vybrať, či budeme kúriť, alebo jesť!

Osemčlenná rodinka Brijovcov z Kežmarku sa so životom pasuje zo všetkých síl. Piatačka Laura (12) navyše bojuje aj so závažným ochorením a potrebuje asistenciu dospelých, aby zvládala ako-tak dôstojne žiť.

Štátni úradníci to však vidia inak a Laurinej mame odňali opatrovateľský príspevok. Dôvod? Podľa posledného posúdenia jej stavu je v „sebaobsluhe samostatná primerane veku“. Mama s ňou pritom musí chodiť do školy, aby ju cievkovala a nemôže sa zamestnať. Znížený príjem rodinu núti premýšľať, či si majú kúpiť drevo na kúrenie, alebo jedlo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V najťažšej situácii, keď idú hore všetky základné životné potreby, dostali ranu pod pás od štátu. Laurinka (12) trpí vrodenou chybou orgánov určených na vylučovanie a okrem iných zdravotných problémov sa borí aj s tým, že musí byť každé dve hodiny cievkovaná. Robí jej to jej mama Božena (37), ktorá za svojou dcérkou chodí aj do školy, aby jej pomohla. Donedávna preto poberala opatrovateľský príspevok, a to niečo vyše 600 €.

Teraz však oň rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny prišla. „Aby som tento výpadok našich príjmov kompenzovala, musela by som sa zamestnať, no potom by sa nemal kto starať o našu dcérku,“ vraví nešťastná žena. Ona ani jej manžel Rastislav (41) tomuto rozhodnutiu nerozumejú. „Ja som opatrovateľský príspevok poberal približne 5 rokov. Zhruba pred rokom ma nahradila manželka, aby som mohol pracovať. Diagnózy sú stále rovnaké, nárok na príspevok sme však stratili. To je pre mňa nepochopiteľné. Doteraz sme ho dostávali bezdôvodne?“ čuduje sa hlava rodiny.