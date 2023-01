Požiar bytovky pripravil rodinu z Nitry o všetko: Chorý Honza zostal bez životu potrebného kyslíkového prístroja!

Unikli pred ničiacim živlom, teraz bojujú o prežitie! Rodina z jedného z bytov v Nitre, kde vypukol v prvé hodiny nového roku požiar, ostala na ulici v pyžame.

Dočasnú strechu nad hlavou vyriešilo mesto, Honza (20) však prišiel o kyslíkový prístroj, bez ktorého nevie žiť. Našťastie, ľudia s dobrým srdcom zasiahli, tým sa však smola rodiny nekončí. Teraz musia riešiť čo ďalej.

Neuveriteľná sila ľudskej spolupatričnosti sa ukázala aj tentokrát! Chorý Honza (20) potrebuje inhalovať až 4 hodiny denne, jeho kyslíkový prístroj však so všetkými vecami zhorel pri požiari v Nitre. „Okolo pol druhej nám búchala na dvere suseda, my sme už spali. Doslova kopala do dverí a kričala, nech vyjdeme von, lebo horí,“ opisuje okamihy hrôzy nešťastná Marta, Honzova teta, ktorá sa o chorého chlapca stará.

„On je chorý na srdce, má viacero diagnóz a musí byť denne niekoľko hodín na kyslíkovom inhalátore. Ten tam ostal, ako aj všetko, čo sme mali. Vybehli sme v pyžamách, len kabát sme rýchlo na seba hodili. Od pol druhej v noci asi do siedmej ráno sme stáli na autobusovej zástavke a zúfalo pozerali, ako končí v plameňoch náš celý majetok, doklady, všetko. Nemáme kde ísť, nemáme nič. Honza musel do nemocnice,“ so slzami v očiach dopĺňala ráno po požiari.