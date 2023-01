Tragická nehoda, pri ktorej zhorel kamión do tla a vyhasol ďalší mladý život: Zabila Dávida († 24) vysoká rýchlosť?

Tragédia na ceste. Z piatka na sobotu vyhasol na R2 - na obchvate Tornale (okr. Revúca) - ďalší mladý život. Pri tragickej dopravnej nehode na takmer rovnom úseku sa tam zrazilo osobné auto s kamiónom naloženým plechovými kotúčmi. V Audi, ktoré po náraze odhodilo desiatky metrov, zahynul Dávid († 24). Zabila ho vysoká rýchlosť?

Kamión začal horieť, jeho vodič sa v poslednej chvíli dostal z kabíny, a tak si zachránil život. Podľa svedkov, ktorí boli na tragickom mieste, všetko nasvedčuje tomu, že Dávid, ktorý prešiel do protismeru, musel ísť vyše 100-kilometrovou rýchlosťou.

„Po náraze auto odhodilo. Zostal z neho len šrot, predná časť aj strecha úplne zdemolované,“ povedal obyvateľ z dedinky na Gemeri, kde Dávid žil s rodičmi, a pokračoval: „Musel ísť veľmi rýchlo, aj motor bol mimo auta. Hovorí sa, že chalan sa pred pár dňami rozišiel s priateľkou, s ktorou boli spolu viac ako rok. Čo sa stalo v osudný okamih, vie len on.“

Prípad vyšetruje polícia. „Podľa doterajších zistení vodič osobného auta, jazdiaci v smere na Rožňavu, prešiel na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim kamiónom,“ uviedla Mária Faltániová, banskobystrická policajná hovorkyňa. Po zrážke kamión zišiel do priekopy a začal horieť. Jeho vodiča previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice.