Kollár si myslí, že Krajniak by bol dobrý prezident: Má to však jeden háčik

Hnutie Sme rodina nepostaví vlastného kandidáta na prezidenta. V rozhovore pre TASR to povedal predseda hnutia a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár.

Otázku prípadnej podpory niektorého z kandidátov iných strán označil za predčasnú, rovnako ako vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Obaja chcú počkať na mená kandidátov. Kollár nateraz nepovedal, či podporia kandidáta konkrétnej strany.

Závisieť to podľa jeho slov bude od toho, kto sa prihlási. Nechcel komentovať mená ako Róbert Mistrík či Pavol Čekan. Čo sa týka Miroslava Lajčáka, toho by nepodporil. "Doteraz som ho nikdy nepodporil, ani si nemyslím, že by som ho podporoval. Asi nie," reagoval na otázku TASR.

Na otázku o prípadnej kandidatúre dočasne povereného ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) reagoval, že by bol dobrým prezidentom, no zrejme by nedokázal získať potrebný počet hlasov. "Treba sa pozerať na politickú realitu, takýto kandidát by musel mať podporu nadpolovičnej väčšiny všetkých voličov. Krajniak je dobrý minister práce a sociálnych vecí, ale nemyslím si, že by mal až takú silnú podporu medzi ľuďmi, že by malo zmysel ho stavať za kandidáta na prezidenta," skonštatoval Kollár.

"Je však zbytočné teraz rozoberať, či by bol dobrým kandidátom niekto, kto ani nekandiduje," skonštatovala Remišová pre TASR. Na otázky o kandidátoch bude podľa nej ešte dosť času. Poznamenala, že k prípadnej opätovnej kandidatúre sa zatiaľ nevyjadrila ani aktuálna hlava štátu Zuzana Čaputová. "Čekana aj Mistríka si veľmi vážim, robia Slovensku dobré meno v zahraničí svojimi vedeckými aktivitami," dodala. Nepovedala však, či by si ich vedela predstaviť ako kandidátov na prezidenta.