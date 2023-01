Desivá nehoda na R2 pri Tornali: Kamión zhorel do tla, Dávid († 24) v audine nemal žiadnu šancu

Foto

Kamión začal okamžite horieť a ničivý požiar bolo vidieť aj z mesta Tornaľa. Jeho vodič sa v poslednej chvíli dostal z kabíny. Bol dezorientovaný a nevedel, čo sa stalo. So zraneniami bol prevezený do nemocnice. Muž mal obrovské šťastie v nešťastí, že sa z kamiónu dokázal dostať, náves totiž zhorel prakticky do tla.