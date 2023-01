Kollár na svoju prácu nešetrí chválou: Aj fungovanie v menšinovej vláde zvládol ľavou zadnou

Parlament fungoval uplynulý rok dobre, aj napriek menšinovej vláde sa podarilo schváliť všetky vládne zákony. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár. V rozhovore pre TASR uviedol, že hoci to občas niektorí skúšali s obštrukciami, počíta sa výsledok.

Myslí si, že svoju funkciu zvládol dobre. Priznal, že o podpore rokoval s celým politickým spektrom. "Všetky zákony, ktoré vláda priniesla, sa schválili. Skúšali robiť obštrukcie, aj s tým som si poradil. Verte tomu, že parlament som zvládol," uviedol Kollár. Poznamenal, že ak je vláda v menšine a niektorí poslanci sa rozhodnú pre obštrukcie, nič sa s tým nedá urobiť. Vo finále sa však podľa neho ráta výsledok, teda či bol zákon prijatý. Skonštatoval, že ani po odchode SaS z vlády sa nenechali vydierať, nikomu sa neprosili a všetko prešlo.

Kollár priznal, že nemá problém rokovať s opozíciou. "To je schopnosť politika - rozprávať sa s každým. Myslíte si, že je veľké umenie každého uraziť? Nie. To dokáže každý," podotkol. Za dôležité považuje vedieť sa s ľuďmi rozprávať, mať s nimi dobrý vzťah a neurážať ich. "Keď sa korektne správate ku každému, dávate im aj ich vážnosť, alebo sa k nim minimálne správate slušne, tak aj oni sa s vami potom v ťažkých chvíľach rozprávajú, sú ochotní sa s vami baviť a prípadne vám pomôcť," dodal.

Čo sa týka priebehu schôdzí a prepadávania bodov programu, Kollár skonštatoval, že to poslanci často robia účelovo. Ide podľa neho o štandardný politický nástroj. Ozrejmil, že niekedy sa bod nechá prepadnúť po dohode strany či celej koalície, aby o ňom ešte mohli rokovať a prípadne pripraviť pozmeňujúci návrh.

V tejto súvislosti sa spomínalo aj možné ustanovenie pravidla "dvakrát a dosť", teda že by sa daný bod v prípade opakovaného prepadnutia a bez riadneho odôvodnenia presunul na ďalšiu schôdzu. Kollár si to vie predstaviť. "Možno by to poslancov primälo byť zodpovednejšími, aj kalkulovať by sa dalo len dvakrát, ale nateraz na to nie je vôľa," dodal.

Šéf parlamentu tiež skonštatoval, že v minulom roku sa vládnej koalícii podarilo veľa dobrých vecí, napríklad prídavky pre deti až do 200 eur, podpísanie kontraktu na prvých 9000 nájomných bytov i schválenie rodičovského bonusu. Neúspech vidí v komunikácii. "Z môjho pohľadu sa nám nepodarilo zvládnuť komunikáciu medzi sebou. Táto vláda urobila veľmi veľa dobrého, ale nezvládla komunikáciu," povedal s tým, že aj preto pôsobili chaoticky.