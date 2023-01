Národná rada ukrýva poklady za milióny: Môžete ich vidieť na vlastné oči

Priestory Národnej rady (NR) SR ukrývajú asi 800 umeleckých diel, z toho 230 je v hlavnej budove parlamentu. Tému pre TASR priblížil Ľubomír Adamišin z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Jedným z najkrajších je kolekcia siedmich olejomalieb na dreve od maliara, grafika a ilustrátora Albína Brunovského, ktoré sa vymyká zo štýlu socialistického realizmu, v ktorom bol parlament postavený. Diela sa nezapožiačavajú, nepredávajú a ak ich chcú milovníci umenia vidieť, musia navštíviť parlament.

Na kolekcii Brunovského malieb oceňujú odborníci podľa Adamišina najmä precíznosť, detaily a to, ako nanášal jednotlivé farebné vrstvy. "Ak by sa teoreticky kolekcia predávala, jej vyvolávacia cena na aukcii by sa zrejme blížila k hranici 1,5 milióna eur. Na slovenské pomery je to vysoká cena. Keď kancelária kupovala kolekciu pred 30 rokmi, nákupná cena bola dohodnutá na 1.172.000 korún československých," uviedol. Brunovský na maľbách začal pracovať koncom 80. rokov, poslednú dokončil v roku 1996 v závere éry socializmu. "Tu už socialistický realizmus necítiť, dokonca je tu biblický námet, čo by v 70. rokoch normalizácie bolo nepredstaviteľné," podotkol.

Námety kolekcie majú symbolizovať pestrosť a rozmanitosť života na Slovensku, sú vážne aj úsmevné. "Jednou z vážnejších je biblický námet na obraze s názvom Slovenský raj, je najznámejší z kolekcie," vysvetlil Adamišin. V dolnej polovici maľby je znázornený pomyselný biblický slovenský raj, v hornej je podľa jednej z interpretácií metaforický náznak geografického Slovenského raja. Jeden z obrazov má aj rozprávkový motív - o 12 mesiačikoch.