Odborníci varujú pred opätovným nárastom respiračných ochorení: Ako predchádzať chrípke?

Opäť sa pripravme na plné čakárne! Slovensko zažívalo posledné týždne pred Vianocami najhoršiu vlnu respiračných ochorení za posledné roky. Zatvorené školy a plné čakárne nešťastných rodičov s deťmi boli v adventnom období na dennom poriadku.

Problémy navyše spôsobovala nedostupnosť viacerých liekov. Situácia sa medzi sviatkami vďaka školským prázdninám zlepšila, no odborníci upozorňujú, že sezóna chrípky ešte zďaleka nie je na konci. S návratom detí do tried očakávajú opätovný nárast respiračných ochorení a zlepšenie v najbližších týždňoch nemožno očakávať.

Rodičia s deťmi si na konci novembra a v decembri minulého roka museli chtiac-nechtiac zaspomínať na časy pandémie covidu. Silná sezóna respiračných ochorení totiž po celom Slovensku pozatvárala stovky škôl a deti tak museli ostať doma. Na niektorých školách dosahovala chorobnosť aj 40 percent a pred Vianocami bola vyhlásená chrípková epidémia.

Chorých v krajine bolo takmer stotisíc ľudí. To, že situácii pomohli sviatky, ukazujú aj čísla: v posledný týždeň v roku chorobnosť klesla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 37 %. Lekári si mohli trochu vydýchnuť, no zdá sa, že chrípkovej epidémii ešte neodzvonilo. Bude pokračovať a je možné, že bude ešte horšia.

Druhá vlna

Viceprezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti SLS Elena Prokopová potvrdila, že medzi sviatkami bola situácia v ambulanciách detských lekárov naozaj trochu lepšia. „Stretávali sme sa skôr s komplikáciami u tých detí, ktoré boli choré pred Vianocami. Išlo napríklad o deti s bronchitídou či so zápalom stredného ucha,“ vysvetľuje pediatrička. Počas sviatkov podľa nej taktiež u detí stúpla kvôli rôznym hromadným akciám aj chorobnosť na COVID-19. Zvýšenú chorobnosť očakáva aj teraz v januári.

„Prejaví sa až zhruba po desiatich dňoch od návratu detí do škôl. Je to logické, býva to tak každý rok, no toto je za posledné obdobie najhoršia sezóna, ak nerátam dva pandemické roky. Na prelome januára a februára býva chorobnosť dokonca väčšia ako pred Vianocami,“ varuje.