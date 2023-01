Vstup do eurozóny znamená pre Chorvátsko zdražovanie: Zažijeme na dovolenke cenový šok?!

Dovolenka v Chorvátsku bude tento rok iná. Všade v tejto obľúbenej dovolenkovej destinácii budeme už platiť výhradne eurami, na druhej strane sa však musíme pripraviť na nárast cien. Aký veľký, to zatiaľ nie je jasné, no ceny v niektorých sektoroch stúpajú už teraz. Ako sa so zdražovaním snaží bojovať chorvátska vláda a prečo sa jej v tom zatiaľ nedarí?

Chorvátsko, ktoré sa 1. januára stalo 20. členom eurozóny, pociťuje už teraz zvýšenie cien v potravinách, kaviarňach či stánkoch rýchleho občerstvenia. Všetko sú to teda položky, ktoré denne riešia aj dovolenkári. Vláda pritom sľubovala, že nárastu cien zamedzí. „Zvyšujú ceny a snažia sa občanov oklamať. To im neprejde," vyjadril sa pre agentúru ČTK chorvátsky minister hospodárstva Davor Filipovič. Zatiaľ sa však zdá, že vláda je vo svojej snahe bezzubá. Jedným z dlho plánovaných opatrení bolo napríklad uvádzanie cien v eurách a zároveň aj chorvátskych kunách. Predajcovia k nemu museli pristúpiť od septembra, najväčšia sieť predajní potravín Konzum ich dokonca zaviedla už v júli. Vláda si práve od tohto opatrenia sľubovala, že predajcovia nebudú nadmerne zaokrúhľovať ceny nahor. Napriek tomu sa však stalo práve to. Podľa odborníkov je otázne, či niečo zmení aspoň ďalšie vládou sľubované opatrenie - čierne listiny predajcov, ktorí tovar zdražujú nadmerne. „Na stole je všetko, od čiernych listín po cenové stropy," nevzdáva sa minister hospodárstva Filipovič. Chorváti už platia eurami, sú však poriadne naštvaní: Na vládu sa začali valiť sťažnosti! Zdražovanie bude pokračovať až do leta Martin Halás, ekonomický analytik - Chorvátsko už v súčasnosti, ihneď po prechode na euro, čelí zdražovaniu. Toto bude pokračovať aj do letnej sezóny, keďže naďalej rastie inflácia a pristúpením k euru nabehne Chorvátsko na zdražovanie ešte rýchlejšie. Úspory na euro budú mať najmä firmy v rámci medzinárodného zúčtovania, cestovného ruchu sa to dotkne iba okrajovo. Ceny dovoleniek budú tento rok viac závislé od inflácie. Chorvátska vláda nebude mať možnosti vstupovať do cien, nakoľko pristúpením k euru sa zbavilo aj Chorvátsko možnosti menovej regulácie.