Zlatica vlastní obrovskú zbierku: Mám 33-tisíc pier a vyše 1000 vzácnych lyžičiek!

To je vášeň! Zlatica Halková (61) z Rožňavy už vyše 40 rokov zbiera perá, ktorých má naozaj úctyhodný počet - vyše 33-tisíc. Popritom je však právom pyšná aj na svoje vzácne lyžičky. Má ich zatiaľ „len“ vyše tisícky, no aj to stačilo, aby v tejto kategórii držala niekoľko ustanovujúcich slovenských rekordov.