Na sídlisku v Liptovskom Mikuláši po 7 rokoch obnovili prevádzku: Takto sa lyžuje za panelákmi!

Majú to na skok! Na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši po rokoch opätovne otvorili lyžiarsky areál, ktorý pomenovali po Petre Vlhovej. Práve na tejto zjazdovke totiž naša olympijská šampiónka vyrastala, pričom tu absolvovala svoje prvé lyžiarske preteky ako žiačka.

Spustenie prevádzky v Areáli Podbreziny - športovom centre Petry Vlhovej je súčasťou spolupráce mesta L. Mikuláš, Združenia športových klubov Jasná, Ski Teamu Vlha a prevádzkovateľa. Prevádzku v Lipt. Mikuláši museli pred 7 rokmi z ekonomických dôvodov ukončiť. Pred pár dňami ju obnovili.

„Záujem o lyžovanie je, najmä o večerné. Plánujeme vybudovať detský vlek. Či to bude túto sezónu, je otázne. Všetko závisí od počasia, zatiaľ nám nepraje. Veríme však, že sa to zlepší,“ povedal Dominik Sagan z Areálu Podbreziny - športového centra Petry Vlhovej. Víziou do budúcnosti je, aby v lokalite vzniklo športové centrum s celoročným využitím.

Svah na Podbrezinách

Typ snehu: technický

Podmienky: 30 - 40 cm, dobré

Dĺžka zjazdovky: 550 m

Prevýšenie: 115 m

Lanovky: Tatrapoma 550m/650 (os./hod.)

Celodenný lístok