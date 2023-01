Hrobku pápeža Benedikta XVI. († 95) nebude možné niekoľko dní navštíviť: V rakve bude mať niečo špeciálne

Hrobku zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. v krypte pod vatikánskou Bazilikou svätého Petra bude možné navštíviť najskôr v nedeľu 8. januára. Vo štvrtok to po pohrebe bývalého pápeža oznámil hovorca Vatikánu Matteo Bruni.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA. Zosnulého niekdajšieho pápeža Benedikta uložili do podzemia do bývalej hrobky svätého pápeža Jána Pavla II., ktorého pozostatky odtiaľ preniesli hore do baziliky v roku 2011, keď bol blahorečený (beatifikovaný).

Bruni uviedol, že práce na hrobke potrvajú niekoľko dní. "Musíme tieto práce dokončiť, nemyslím si, že hrobku bude možné navštíviť skôr než v nedeľu," povedal šéf vatikánskeho tlačového úradu.

Benedikt XVI. bude mať v rakve aj mince a medaily vyrazené počas jeho pontifikátu a tiež páliá (pevné stuhy), ktoré nosil ako súčasť svojich rúch. V rakve bude takisto kovový valec, ktorý bude obsahovať "rogito" čiže stručný záznam o tom, čo sa udialo počas jeho pôsobenia v pápežskom úrade, dodal Bruni.

Zosnulý pápež je uložený v trojvrstvovej rakve - z cyprusového dreva, zo zinku a z dubu. Emeritný pápež Benedikt XVI. zomrel v sobotu 31. decembra vo veku 95 rokov vo svojej rezidencii – v Kláštore Matky Cirkvi vo Vatikáne.

