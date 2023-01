Tragédia na Považí! Polícii sa v dome naskytol hrozný pohľad: Mužovi a žene († 60, † 65) už nebolo pomoci

Polícia v Trenčíne vyšetruje príčiny a okolnosti smrti muža a ženy, ktorých našli v rodinnom dome bez známok života.

Ako na sociálnej sieti informovala trenčianska krajská polícia, na základe predbežnej správy z vykonanej súdnej pitvy bola príčinou smrti intoxikácia oxidom uhoľnatým.

„60-ročný muž bol nájdený v spálni rodinného domu a 65-ročná žena v kúpeľni. Polícia vykonala v dome prehliadku a miesto činu dôkladne zadokumentovala,“ popisuje udalosť polícia s tým, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trenčíne začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Obhliadajúci lekár cudzie zavinenie nevylúčil a nariadil vykonanie súdnej pitvy.

Polícia žiada verejnosť o obozretnosť. „Ak máte doma krb, kotol, prípadne plynový ohrievač, mali by ste vedieť o "tichom zabijakovi", ktorý môže spôsobiť aj smrť. Oxid uhoľnatý je smrteľne nebezpečný plyn, a to z dôvodu, že nemá žiadny zápach a nie je ho ani vidieť. Pri nedostatku kyslíka obsah oxidu uhoľnatého stúpa na nebezpečnú úroveň a vo vzduchu vzniká zmes, ktorá je nebezpečná pre naše zdravie a život. Ak sa človek vystaví vysokej koncentrácii oxidu uhoľnatého vo vzduchu, môže to viesť k okamžitej zástave dýchania,“ objasňuje polícia s tým, že je potrebné dbať na pravidelnú údržbu kotla a čistenie komína.