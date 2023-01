Jazdu krásnej Simony († 23) ukončil náraz do kamióna: Zahynula cestou za láskou?! Desivé slová svedka

Obrovská tragédia! Jazdu krásnej Simony († 23) z Hlohovca v pondelok ráno pri obci Koplotovce (okr. Hlohovec) ukončil kamión, do ktorého čelne narazila, keď predbiehala pomalšie vozidlo.

Mladá žena mala mať namierené za priateľom, lenže čelný náraz jej malé auto vymrštil mimo cesty. Simona naposledy vydýchla na mieste činu. Pomôcť jej už nedokázali ani privolaní záchranári.

Simona z Hlohovca mala ísť v pondelok ráno za svojím priateľom, no do cieľa nedorazila. Pri predbiehaní čelne narazila do kamióna. „Ráno boli policajti prvýkrát v tomto roku vyslaní k vážnej dopravnej nehode medzi autom a kamiónom pri obci Koplotovce (okr. Hlohovec). Podľa prvotných informácií mala 23-ročná vodička auta VW Polo, pravdepodobne pri predchádzaní iného vozidla, prejsť do protismeru. Vodič nákladného auta, ktorý úsekom v tom čase prechádzal, sa síce snažil autu vyhnúť, no zrážke sa mu nakoniec zabrániť nepodarilo. Pri náraze utrpela mladá žena zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahla,“ informovali muži zákona s tým, že kamionistu (54) podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom.