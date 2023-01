Ako toto niekto dokáže? Bude vám zle z toho, čo urobil muž svojej družke! Skončila v bezvedomí

Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom obvinil 55-ročného muža zo zločinu ublíženia na zdraví. Fyzicky napadol svoju 47-ročnú družku. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

Obvinený podľa nej v rodinnom dome v obci Čachtice po predchádzajúcej slovnej hádke družku niekoľkokrát udrel otvorenou dlaňou do tváre, chytil ju pod krk, sotil ju do steny a následne ju začal päsťami udierať do hlavy, chrbta a celého tela.

"Poškodená následkom úderov upadla do bezvedomia. Previezli ju do Fakultnej nemocnice v Trenčíne s ťažkou ujmou na zdraví v hlbokom bezvedomí a početnými povrchovými poraneniami," doplnila hovorkyňa.

Obvinenému mužovi policajti obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného, sudca sa s návrhom stotožnil.