Seniori, pozor: Tento rok nastanú v dôchodkoch viaceré zmeny! Pozrite si, čo vás čaká

Tento rok nastávajú v dôchodkoch viaceré zmeny. Ide napríklad o rodičovský bonus, zmeny pri odchode do dôchodku, zákonnú valorizáciu dôchodkov, no aj zastabilizovanie druhého piliera. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Doplnil, že Sociálna poisťovňa (SP) od Nového roku automaticky zvyšuje dôchodky o 11,8 %. Vyššie dôchodky budú prvý raz vyplatené aj s doplatkom zvýšenia od začiatku januára do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári. Od začiatku januára tiež bude mať poistenec, ktorý získa 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok. Človek, ktorý odíde do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, však bude mať penziu krátenú o 0,3 % za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr, vysvetlilo ministerstvo práce. Kto dobodal zdravotnú sestru († 46) na smrť? Polícia upozorňuje: Šíria sa klamstvá o vrahovi! Seniori budú tiež popri starobnom dôchodku automaticky zo SP poberať rodičovský bonus či rodičovský dôchodok. Podmienka je k obmedzeniu maximálnej výšky hrubých zárobkov dieťaťa, z ktorých bude môcť byť rodičovský dôchodok určený, uviedlo MPSVR. pokračovanie ‹ 1 2 3 ›