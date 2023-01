Na svet sa vypýtali s príchodom Nového roka: Na pôrodných sálach bolo na prelome roka rušno!

Nielen ohňostroj, ale aj výbuchy radosti! Tohtoročný Silvester a Nový rok sa v mnohých rodinách budú navždy spájať s tými najkrajšími oslavami. Ich ratolesti sa totiž vypýtali na svet práve počas bujarých silvestrovských osláv či v prvých hodinách roka 2023. Do vienka dostali všetky detičky zdravie, čo je pre ich rodičov tá najdôležitejšia vec.

Pôrod išiel hladko



Malá Sonička je prvým bábätkom roka 2023, a prišla na svet 15 minút po polnoci vo zvolenskej nemocnici AGEL. Je to druhorodené dieťatko Bystričanky Silvie (32). „Chcem pochváliť personál, ktorý odviedol skvelú prácu. Prvú dcérku Sárku som rodila vo Zvolene a tiež to išlo hladko, preto som sa znova rozhodla pre túto nemocnicu,“ prezradila dvojnásobná mamička, ktorá porodila za pol hodiny.

„Pôrod išiel veľmi hladko. Pani prišla k nám pred polnocou, je to druhorodička, takže už zrejme vedela, do čoho ide,“ uviedla zástupkyňa primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Dana Kobidová. Podľa nej mamička už po príchode do nemocnice mala odtečenú plodovú vodu a kontrakcie, takže kolegovia s ňou nemali veľa práce. „Dievčatko je veľmi pekné a zdravé,“ doplnila doktorka, ktorá pracuje v nemocnici už 13 rokov a toto je prvýkrát, čo sa vo Zvolene narodilo úplne prvé novoročné dieťatko v rámci celého Slovenska.

Spišská Nová Ves



Na Janka čaká doma 7 súrodencov



V nemocnici v Spišskej Novej Vsi sa prvé dieťa roku 2023 narodilo 50 minút po polnoci. Na svet prišiel chlapec Ján, ktorý po narodení vážil 3 120 gramov a meral 46 centimetrov. „Narodil sa 32-ročnej mamičke Štefánii z obce Rudňany ako ôsme dieťa,“ informovala za sieť nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.

Košice



Eliška je prvá Košičanka



Prvé dieťatko sa v Košiciach predralo na svet skôr, ako sa čakalo. „Mala sa narodiť až 9. februára. Prišlo to však spontánne a som veľmi šťastná. Pôrod sme s Eliškou zvládli samé, lebo ocko sa musí doma starať o trinásťmesačnú sestričku a osemročného bračeka,“ prezradila šťastná mamička Ivana (36).