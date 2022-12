Na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave vystavia kondolenčnú knihu. V reakcii na úmrtie emeritného pápeža Benedikta XVI. o tom TASR informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

Kondolenčná kniha bude sprístupnená pre všetkých záujemcov na Nekrasovovej 17 v Bratislave. A to od pondelka 2. januára 2023 do štvrtka 5. januára 2023 v čase od 9.00 do 17.00 h.

Emeritný pápež Benedikt XVI. zomrel v sobotu vo veku 95 rokov.