Za emeritným pápežom smúti aj Kollár: Dojemné slová! Nech kráča tam, kde túžil byť

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) vyjadril ľútosť nad sobotnou smrťou emeritného pápeža Benedikta XVI.

"Je to smutná správa, ale asi každý to už očakával v tak vysokom veku a pri tak podlomenom zdraví," povedal Kollár. Poznamenal, že keď bol na poslednej návšteve Vatikánu, mal sa možnosť pozrieť aj do Vatikánskych záhrad, kde sa emeritný pápež prechádzal a bolo ho tam možné i stretnúť.

Nad smrťou Benedikta XVI. vyjadril ľútosť. Zároveň mu praje, aby konečne našiel pokoj, spásu duše a bol už teraz tam, kde kráčal a kde túžil byť. Vo veku 95 rokov zomrel v sobotu emeritný pápež Benedikt XVI. Oznámil to Vatikán.