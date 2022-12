Zdravotníctvo je v tomto roku v horšom stave ako minulý rok, tvrdí Sukeľ: Ostrá kritika!

Zdravotníctvo je v tomto roku v horšom stave ako minulý rok. Pre TASR to zhodnotil prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ. V tejto súvislosti skritizoval zamietnutie iniciatívy testovania na COVID-19 v lekárňach.

"Pokiaľ roky počúvame, ako treba v zdravotníctve šetriť a šetriť a potom vidíme, ako sa hravo minú milióny na MOM prevádzkované subjektmi, ktoré nemajú so zdravotníctvom nič spoločné a popri tom sa odmietne ponuka testovať za zlomok nákladov v lekárňach, tak si kladieme otázku, či má ponuka normálnej, poctivej, na dôkazoch a odbornosti založenej práce význam," uviedol.

Sukeľ tiež poukázal, že povolanie farmaceuta vo vzťahu k verejnému zdraviu a k pacientovi je dlhodobo nepochopené. "Je únavné roky poukazovať na to, že ľudí s jedinečnou kvalifikáciou, atestáciami a doktorátmi odsúvame do pozície podávača krabičiek a necítiť žiadnu spätnú väzbu zo strany regulátora," ozrejmil.

Deklaroval, že sú plne odborne, organizačne a kompetenčne pripravení odovzdať spoločnosti to, čo do nich investovala. "Ak to však táto spoločnosť nechce, tak my jej to vnútiť nevieme," podotkol.

Programové vyhlásenie vlády, ktoré obsahuje záväzok posilniť kompetencie lekárnika, sa podľa Sukeľa prejavuje návrhom rozšírenia očkovania do lekární. "Keďže ide o krok, ktorý je vo svete dlhodobo funkčný a odskúšaný, vnímame ho ako prirodzené rešpektovanie celospoločenského vývoja," dodal.