Prieskum volebných preferencií: Komu by odovzdali hlas Slováci? Tieto tri strany sú najsilnejšie

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v decembri vyhral Hlas-SD so ziskom 19,1 percenta hlasov.

Nasledovali by Smer-SD (16,7 percenta) a Progresívne Slovensko (PS) s 14,1 percenta. Vyplýva to z volebného modelu a potenciálu strán, ktorý v decembri realizovala agentúra Median. Štvrté v poradí by skončilo hnutie Republika so ziskom 9,6 percenta, za ním by nasledovala SaS (6,5 percenta). Do parlamentu by sa dostalo aj OĽANO (6,3 percenta), KDH (6,1 percenta) a Sme rodina (6 percent). Heger varuje pred možným návratom vlád Fica a Pellegriniho: Potrebujeme ochrániť demokraciu! Pred bránami parlamentu by ostala Aliancia (2,7 percenta), Kotlebovci - Ľudová strana Naša Slovensko (2 percentá) a Za ľudí (2 percentá). Ďalšie nemenované politické strany spolu dosiahli 8,9 percenta. Prieskum tiež ukázal, že na decembrových voľbách by sa zúčastnilo 76 percent respondentov. Ďalších 24 percent opýtaných by účasť odmietlo, pričom 14 percent z nich úplne. Prieskum sa konal od 19. do 23. decembra na vzorke 1006 respondentov.