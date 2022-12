Heger o rokovaniach aj podmienkach podpory: Ak sa aj toto rozpadne, tak sme nepoučiteľní

Prípadné rokovania o podpore vlády i so 76 poslancami budú pokračovať v januári. V rozhovore pre TASR to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO).

Rokovania medzi sviatkami prebiehať nebudú, Slovensko podľa neho teraz potrebuje oddych a pokoj. V poslednom čase prebiehali rokovania s SaS najmä o rozpočte a nebol čas, aby spoločne rokovali o niečom inom. "Dal som rozpočtu prioritu. Povedal som, že sa ideme rozprávať iba o rozpočte, aby sme ho schválili pred Vianocami," povedal dočasne poverený predseda vlády. O podpore kabinetu v parlamente chce Heger rokovať so stranou SaS. "Ak si mám vybrať, či budem rokovať s Robertom Ficom (Smer-SD), Petrom Pellegrinim (Hlas-SD), extrémistami alebo SaS, tak samozrejme, že budem rokovať s demokratmi," poznamenal.

O konkrétnych podmienkach podpory je podľa neho predčasné hovoriť. Ani prípadný odchod niektorého z ministrov nie je v tejto chvíli témou. "Najprv sa veci musia vykomunikovať za zavretými dverami," podotkol. Hegerovým cieľom je mať reformnú, protikorupčnú vládu s jasným politickým smerovaním.

Zároveň skonštatoval, že nemá žiadnu istotu, ako dopadnú rokovania o podpore vlády. "Jedinú istotu, ktorú máme, je odhodlanie a chuť spolupracovať. Na to musíme vsádzať. Ak sa aj toto rozpadne, tak sme nepoučiteľní," povedal Heger pre TASR. Dodal, že urobí všetko pre to, aby sa nestalo to, čo v roku 2012, keď sa k moci opäť dostal Smer-SD.

Predseda vlády prednedávnom avizoval aj predstavenie vízie, ako vrátiť Slovensku a občanom nádej. "Predstavím ju detailne rozpracovanú v dohľadnom čase," poznamenal.