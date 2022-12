Veľkolepé oslavy si užijete len v niektorých krajských mestách: Kde privítajú Nový rok ohňostrojom?

Kde to bude poriadne iskriť? Počas uplynulých rokov mestá a obce kvôli pandémii neorganizovali na námestiach žiadne silvestrovské oslavy.

Svet sa pomaly vracia do normálu a tentoraz žiadne pandemické obmedzenia nehrozia. Vo všetkých krajských mestách sa na oslavy pripravujú, no nie všade prejdú do nového roka aj v sprievode veľkolepého profesionálneho ohňostroja, ktorý má svojich zástancov, ale aj protivníkov.

Košice - Stavili na kapely

V Košiciach sa silvestrovské oslavy začnú už ráno, čo nám potvrdil hovorca mesta Dušan Tokarčík. „O desiatej dopoludní je v priestoroch Historickej radnice na programe Detský silvester. Malí Košičania sa môžu tešiť napríklad na Uja Ľuba, UsmievAnku, tradičnú detskú diskotéku a mnohé ďalšie prekvapenia,“ upresnil hovorca. Hlavný silvestrovský program sa v metropole východu spustí o siedmej večer.

„Prebiehať bude na Hlavnej ulici pri Immaculate a bude sa niesť v duchu revivalových kapiel, ktoré zahrajú najväčšie hity skupín Abba, Queen, Mekyho Žbirku či Michala Davida. Chýbať nebude ani dídžejská šou a polnočný ohňostroj,“ dodal hovorca, podľa ktorého slov košický magistrát vyčlenil zo svojho rozpočtu na vianočný a silvestrovský program dohromady 55 000 eur.