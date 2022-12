Mama prežíva obrovský strach: Polícia pátra po 13-ročnej Viktórii, jej telefón lokalizovali až v Prešove

Trnavská polícia pátra po 13-ročnej Viktórii Barboríkovej z Trnavy. Ako ďalej polícia informovala na sociálnej sieti, jej mobilný telefón bol lokalizovaný v Prešove, kde by sa maloletá mohla nachádzať.

V utorok 27. decembra nezvestnú Viktóriu nahlásila jej matka. Podľa jej informácií mala maloletá stráviť noc u kamarátky v Trnave a na druhý deň sa mala vrátiť domov.

Nezvestné dievča je 164 centimetrov vysoké, je štíhlej postavy, má tmavé dlhé vlasy a hnedé oči. Počas doby zmiznutia mala oblečenú bledú mikinu, čiernu vestu, tmavomodré rifle a obuté tenisky nezistenej farby.

„Mama preverila všetky kontakty na kamarátky i adresy, kde by sa mohla zdržiavať. Dcéra si vypla mobilný telefón, no neskôr sa spojili cez sociálne siete a uviedla, že je s kamarátkou na chate na Jahodníku pri Smoleniciach," tvrdí polícia. Ako ďalej informovala, policajné previerky boli vo všetkých preverovaných prípadoch negatívne, preto lokalizovali telefón nezvestnej Viktórie. „Podľa trasovania by sa mohla práve nachádzať na východe Slovenska v okolí Prešova v sprievode 22-ročnej kamarátky Viery," informovala trnavská polícia.

Polícia žiada verejnosť, aby akékoľvek informácie o nezvestnej Viktórii poskytli na čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku Polície – Trnavský kraj.