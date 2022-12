Dáta NCZI: Slovákov s vysokým tlakom a obetí infarktu výrazne pribúda! Alarmujúce, čo sa zistilo

Slovákov podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) najviac ohrozuje vysoký krvný tlak a poruchy srdcového rytmu.

Vo veľkej miere pribúdajú úmrtia na infarkt. Počet hospitalizácií so srdcovocievnymi ochoreniami klesá. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa NCZI Veronika Daničová.

Hlavnou príčinou úmrtí a hospitalizácie sú u nás aj vo svete práve srdcovocievne ochorenia, ktoré postihujú čoraz mladšie ročníky. Dopomáha k tomu nedostatok pohybu, nezdravá strava, kilá navyše, fajčenie, alkohol, dlhodobý stres, vyšší vek, ale aj prechodené infekcie.

Po medziročnom poklese v roku 2020, ktorý bol prvým rokom pandémie, v roku 2021 počet sledovaných osôb medziročne vzrástol o 3,6 percenta. V starostlivosti kardiológov bolo ku koncu roka 2021 celkovo 697 577 osôb, čo predstavuje 128 z 1-tisíc obyvateľov. Návštev u kardiológa v minulom roku bolo o 7,6 percent menej ako v roku 2020. Vzhľadom na pohlavie muži prevyšovali len o 0,6 percenta. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v skupine do 24 rokov, a to o 16,1 percenta a od 25 do 44 rokov 8,4 percenta. Pokles nastal len u 65 až 74-ročných o 1,8 percenta.

V roku 2021 pribudlo 98 083 nových pacientov prijatých do sledovania, čo predstavuje nárast o 10 percent oproti predchádzajúcemu roku. „Päťročný klesajúci trend počtu obetí infarktov zastavil rok 2021, keď vyskočil počet úmrtí na infarkt nielen medziročne, ale presiahol aj údaje z roka 2018," uzavrela hovorkyňa NCZI.