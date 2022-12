Exminister Sulík v obavách: Keď sa rezortu hospodárstva nepodarí táto vec, bude to veľký prešľap

Ministerstvu hospodárstva (MH) SR sa pod vedením nového šéfa Karla Hirmana podarilo dosiahnuť pozitívne výsledky, ako bolo napríklad vyrokovanie výnimky na vývoz produktov z ruskej ropy na Ukrajinu pre rafinériu Slovnaft, no vyskytli sa aj problémy.

V koncoročnom rozhovore pre TASR to skonštatoval Hirmanov predchodca Richard Sulík (SaS). Najväčšou výzvou je podľa exministra podpis dohody o dodávke elektriny pre obyvateľov za zvýhodnené ceny so Slovenským elektrárňami (SE).

"Zmluva s elektrárňami je ohrozená, a to keď sa nepodarí, tak to bude veľký prešľap," upozornil Sulík. Zmluvu, vychádzajúcu z memoranda, podpísaného ešte vo februári, pripravil rezort za pôsobenia Sulíka na čele ministerstva a medzičasom ju schválila aj Európska komisia. Elektrárne by podľa nej mali dodať v nasledujúcich dvoch rokoch pre domácnosti ročne viac ako šesť terawatthodín elektrickej energie za aktuálne platnú cenu. Za to sa štát zaviazal, že nezavedenie voči podniku nové dane. Medzitým však Národná rada (NR) SR schválila zdanenie mimoriadnych ziskov energetických firiem, ktoré sa môže dotknúť aj SE.

Dodávka lacnejšej elektriny pre domácnosti je naviazaná aj na spustenie 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Sulík pripomenul, že blok ešte spustený nebol a nie je tak jasný ani termín pripojenia nového zdroja do siete. Ďalšie problémy vidí predseda SaS v regulácii cien elektriny. "Tam ešte čaká ministra veľa roboty," dodal.

To, že sa rezort hospodárstva v posledných mesiacoch venoval najmä energetike, je podľa Sulíka vzhľadom na energetickú krízu logické. Privítal by však aj posun v ďalších témach, ako je napríklad ďalšie zlepšovanie podnikateľského prostredia či lepšiu komunikáciu s investormi a prilákanie ďalších významných investícií na Slovensko. Podrobnejšie zhodnotenie práce MH po prvých 100 dňoch od nástupu Hirmana do úradu chce bývalý minister prezentovať začiatkom budúceho roka.