Erika a Tibor boli kvôli covidu na dne, zachránili ich dobrí ľudia: Chytí vás za srdce, čo teraz robia

V núdzi im pomohli druhí ľudia, teraz sami pomáhajú. Keď pred dvoma rokmi Tibor Horváth (34) z Hurbanova dostal dva razy covid, jeho rodina si siahla na dno.

Vtedy mu so snúbenicou Erikou Nagyovou (35) napadlo, že to, čo uľahčilo život v ťažkých časoch im, odovzdajú zase oni tam, kde bude treba. A tak dnes pomáha celá rodina...

Malo to byť najradostnejšie obdobie ich života, oni však padli na dno. Tiborovi (34) a Erike (35) sa narodil synček Viktor (2) a nemohli byť šťastnejší. Tibor však dostal v priebehu troch mesiacov dva razy covid, z ktorého sa ťažko dostával. „Bolo to veľmi zle a naozaj sme si siahli aj na úplné finančné dno. Vtedy nám veľmi pomohli ľudia, ktorí doniesli potraviny, oblečenie a nám sa potom vďaka nim ľahšie zbieralo na nohy,“ spomína otec rodiny. Vďaku nechceli vyjadriť len slovne.

„Pochopili sme, aké je dôležité, keď sa majú na koho obrátiť, a tak sme rozmýšľali, ako môžeme pomôcť my sami,“ vysvetľuje Erika. Dvojica založila OZ Pomáhajme si. „Máme sklad, ktorý je rozdelený na tri časti. V jednej je detské šatstvo, topánky a podobne, v druhej dámske a pánske a v tretej triedime donesené veci,“ opisuje nežnejšia polovička páru. Všetko má svoj systém. „Ľudia si tak chodia vybrať presne to, čo potrebujú,“ približuje Tibor.

Samozrejme, s potravinovou pomocou stále chodia tam, kde to je nutné. „Máme však len jedno auto na všetko a to sa nám teraz pokazilo. My aj pracujeme, máme s rodičmi potraviny a tam sa vlastne striedame, takže spolu sme len večer,“ smeje sa Erika. Pomáha celá rodina a pridali sa aj staršie deti.